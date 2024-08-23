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06:34, 23 августа 2024Мир

НАТО усилила меры безопасности на авиабазе в ФРГ из-за угрозы теракта

Zeit: НАТО усилила безопасность на авиабазе в ФРГ из-за угрозы теракта

Фото: Thomas Trutschel / Global Look Press

НАТО усилила меры безопасности на авиабазе в Гайленкирхене на западе ФРГ из-за возможной угрозы теракта, сообщает Zeit со ссылкой на представителя базы.

Он рассказал, что всех сотрудников, не задействованных в критически важных операциях, отправили домой. Представитель авиабазы отметил, что это стандартная мера безопасности. Он уточнил, что данные о возможном теракте получили от разведки.

Гайленкирхен находится в Германии рядом с границей с Нидерландами. На авиабазе расположены самолеты Североатлантического альянса, оснащенные системой раннего предупреждения Awacs.

Ранее Литва начала строительство базы для немецких войск возле границы с Белоруссией.

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      Марина Совина
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