НАТО усилила меры безопасности на авиабазе в ФРГ из-за угрозы теракта

Zeit: НАТО усилила безопасность на авиабазе в ФРГ из-за угрозы теракта

НАТО усилила меры безопасности на авиабазе в Гайленкирхене на западе ФРГ из-за возможной угрозы теракта, сообщает Zeit со ссылкой на представителя базы.

Он рассказал, что всех сотрудников, не задействованных в критически важных операциях, отправили домой. Представитель авиабазы отметил, что это стандартная мера безопасности. Он уточнил, что данные о возможном теракте получили от разведки.

Гайленкирхен находится в Германии рядом с границей с Нидерландами. На авиабазе расположены самолеты Североатлантического альянса, оснащенные системой раннего предупреждения Awacs.

Ранее Литва начала строительство базы для немецких войск возле границы с Белоруссией.