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15:44, 20 августа 2024Бывший СССР

Литва начала строительство базы НАТО возле границы с Белоруссией

Литва начала строительство базы для немецких войск возле границы с Белоруссией

Фото: Janis Laizans / Reuters

В Литве началось строительство базы для немецких войск возле границы с Белоруссией. Об этом сообщает Reuters.

Церемония начала строительства базы НАТО прошла на полигоне Руднинкай в 20 километрах от белорусской границы. Командующий Вооруженными силами Литвы Раймундас Вайкснорас оценил стоимость базы более чем в миллиард евро, назвав расходы на объект «огромной инвестицией» в экономику страны.

На базе планируется разместить четыре тысячи военнослужащих бундесвера в составе перебрасываемой в Литву бригады. «Бригада послужит гарантией для Литвы и средством сдерживания России», — заявил Вайкснорас.

Ранее депутат бундестага Германии и член комитета по обороне Ян Нольте назвал отправку немецких солдат в Литву агрессией против России. По словам политика, размещение военнослужащих означает, что Россия рассматривается западными странами как военный противник.

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      Юрий Леонов
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