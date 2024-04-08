Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:41, 8 апреля 2024Мир

В Германии назвали отправку немецких солдат в Литву агрессией против России

Депутат ФРГ Нольте: Писториус всегда нацелен на эскалацию и устрашение России

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Отправка немецких солдат в Литву является следствием длительной и ошибочной агрессии Запада против России. Об этом заявил депутат бундестага и член комитета по обороне Ян Нольте, сообщают «Известия».

По словам политика, размещение там военнослужащих, означает, что Россия рассматривается как военный противник, а это очень досадно, поскольку конфликт между Западом и Востоком можно решить только с помощью дипломатии. «Отправка этой бригады — безусловно, следствие военной эскалации, которая началась много лет назад, еще в 1999 году. Нужно думать о том, как далеко это зайдет. Я хотел бы, чтобы Германия вышла из этой спирали эскалации», — объяснил он.

Дипломат уточнил, что немецкий министр обороны Бориус Писториус отправил в Литву немецкую бригаду исключительно с целью устрашения, что легко можно понять по его риторике. «Я считаю, что отправка этой бригады — совершенно неправильный шаг (...) Писториус всегда нацелен на эскалацию, а это неправильно», — заключил член бундестага.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что планы ФРГ создать в Литве военную базу являются нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что это намерение совсем не ново.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине нейтрализовали группу вертолетчиков Mad Ducks. Они вывозили командиров с «Азовстали»

      Медведев опубликовал и удалил сообщение в Telegram-канале

      На российском маркетплейсе появился небывалый товар

      В Запорожье поврежден промышленный объект

      Додик призвал Россию дойти до конца на Украине

      Додик анонсировал визит в Санкт-Петербург

      Старейшая лошадь-долгожитель отметила юбилей в России

      Китайские автомобили обвинили в падении производства российского автопрома

      Российского журналиста оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

      Киллер Хан Бакинский сел пожизненно за расправу над вором в законе Лоту Гули

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше