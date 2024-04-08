Депутат ФРГ Нольте: Писториус всегда нацелен на эскалацию и устрашение России

Отправка немецких солдат в Литву является следствием длительной и ошибочной агрессии Запада против России. Об этом заявил депутат бундестага и член комитета по обороне Ян Нольте, сообщают «Известия».

По словам политика, размещение там военнослужащих, означает, что Россия рассматривается как военный противник, а это очень досадно, поскольку конфликт между Западом и Востоком можно решить только с помощью дипломатии. «Отправка этой бригады — безусловно, следствие военной эскалации, которая началась много лет назад, еще в 1999 году. Нужно думать о том, как далеко это зайдет. Я хотел бы, чтобы Германия вышла из этой спирали эскалации», — объяснил он.

Дипломат уточнил, что немецкий министр обороны Бориус Писториус отправил в Литву немецкую бригаду исключительно с целью устрашения, что легко можно понять по его риторике. «Я считаю, что отправка этой бригады — совершенно неправильный шаг (...) Писториус всегда нацелен на эскалацию, а это неправильно», — заключил член бундестага.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что планы ФРГ создать в Литве военную базу являются нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что это намерение совсем не ново.