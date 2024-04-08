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13:05, 8 апреля 2024Мир

В Кремле прокомментировали планы Германии создать военную базу в Литве

Песков: планы Германии создать военную базу в Литве — нагнетание напряженности

Фото: Vladimir Pirogov / Reuters

Намерение федерального правительства Германии создать военную базу в Литве к 2027 году являются нагнетанием напряженности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости.

«Это продолжение нагнетания напряженности, создание очагов опасности для нас у наших границ, что требует от нас специальных мер по обеспечению собственной безопасности», — прокомментировал представитель Кремля планы Берлина.

Как ранее писала газета The Financial Times, Германия представила самые радикальные военные реформы со времен холодной войны. По данным издания, немецкий министр обороны Борис Писториус подписал приказ о реорганизации бундесвера «сверху донизу». Он рассчитывает улучшить готовность вооруженных сил ФРГ к войне.

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      Виктория Кондратьева
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