Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:33, 5 апреля 2024Мир

В Германии решили провести радикальную военную реформу

FT: Германия решила провести самую радикальную военную реформу с холодной войны

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Германия представила самые радикальные военные реформы со времен холодной войны. Об этом пишет Financial Times (FT).

Министр обороны ФРГ Борис Писториус подписал приказ о реорганизации бундесвера «сверху донизу». Он рассчитывает улучшить готовность вооруженных сил Германии к военным действиям и чрезвычайным ситуациям, войну, а также изменить отношение Берлина к своей армии.

10 марта Писториус сообщил о дыре в бюджете бундесвера на 2025 год размером до шести миллиардов евро. До этого глава Минобороны ФРГ заявил, что Берлин намерен компенсировать «годы пренебрежения» в военной сфере, поэтому расходы Германии на вооруженные силы страны могут значительно вырасти и достичь уровня в 3,5 процента от ВВП.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Послушался голоса в голове. Преступник напал с ножом на губернатора Мурманской области на встрече с жителями

      В Германии решили провести радикальную военную реформу

      Монах напился и ночью попытался пробраться в келью к монашкам

      Стало известно об усталости европейской страны от конфликта на Украине

      Трамп заявил о готовности созвониться с Путиным по поводу теракта в «Крокусе»

      Летящий светящийся объект заметили над границей Ирана и Ирака

      Названы два возможных направления выхода конфликта на Украине за пределы страны

      В Китае назвали уловкой слова Зеленского про переговоры

      Переспавшая с 300 мужчинами за год порномодель пожаловалась на хейтеров

      В США обеспокоились возможной войной между двумя странами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше