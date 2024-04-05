В Германии решили провести радикальную военную реформу

FT: Германия решила провести самую радикальную военную реформу с холодной войны

Германия представила самые радикальные военные реформы со времен холодной войны. Об этом пишет Financial Times (FT).

Министр обороны ФРГ Борис Писториус подписал приказ о реорганизации бундесвера «сверху донизу». Он рассчитывает улучшить готовность вооруженных сил Германии к военным действиям и чрезвычайным ситуациям, войну, а также изменить отношение Берлина к своей армии.

10 марта Писториус сообщил о дыре в бюджете бундесвера на 2025 год размером до шести миллиардов евро. До этого глава Минобороны ФРГ заявил, что Берлин намерен компенсировать «годы пренебрежения» в военной сфере, поэтому расходы Германии на вооруженные силы страны могут значительно вырасти и достичь уровня в 3,5 процента от ВВП.