Назван мотив Ирана по переносу масштабного удара по Израилю

Багдасаров: Иран медлит с ударом по Израилю в надежде договориться с США

Иран медлит с нанесением «удара возмездия» по Израилю в надежде договориться и наладить отношения с США, дабы не эскалировать и без того шаткую ситуацию с региональной безопасностью. Об этом заявил директор автономной некоммерческой организации (не относится к РАН) «Центр изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии» Семен Багдасаров, сообщает РИА Новости.

«Судя по всему, Корпус стражей исламской революции (КСИР) уступает условной "партии мира". В свою очередь, американские демократы сильно расстроятся, если Иран нападет на Израиль до выборов президента США. Договориться с республиканцами в любом случае будет намного сложнее», — заявил Багдасаров.

Ранее генерал-майор КСИР Али Мохаммад Наэини заявил, что ожидание ответного удара Ирана по Израилю за расправу над главой политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании будет долгим.

