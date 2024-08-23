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10:48, 23 августа 2024Моя страна

Названы любимые виды экстрима россиян

Большинство россиян выбирают из всех экстремальных активностей на отдыхе дайвинг

Фото: Roman Denisov / Globallookpress.com

Почти половина россиян (48 процентов) из всех экстремальных активностей чаще всего выбирают дайвинг. Любимые виды экстрима отечественных путешественников назвали в сервисе МТС Travel, результаты исследования поступили в редакцию «Ленты.ру».

Помимо дайвинга, туристы из России любят заниматься горными лыжами и сноубордом — за такой вариант проголосовали 46 процентов респондентов. При этом на третьем месте по популярности оказались «страшные» аттракционы (41 процент), а за ними последовали канатные парки (39 процентов) и скалолазание (35 процентов).

Кроме того, выяснилось, что большинство опрошенных занимаются экстремальными активностями в поездках по России (87 процентов). Из тех участников опроса, которые ни разу не пробовали экстремальные активности, 60 процентов признались, что хотели бы сделать это.

При этом у мужчин наиболее популярным вариантом ответа стал прыжок с парашютом (47 процентов), а у женщин — канатные парки (40 процентов). Участники опроса отметили, что к экстремальным занятиям их мотивируют жажда новых впечатлений, поиск адреналина, желание преодолеть страхи и общение с единомышленниками.

Ранее россиянам назвали лучшие регионы страны для экстремальных видов спорта. В этот список, в частности, попал Алтай, в котором можно попробовать и дайвинг, и сплавы, и скалолазание. Кроме того, эксперты указали Камчатку — там можно подняться к вулканам, отправиться в тур на джипах и пройти по маршрутам разного уровня сложности. А для полетов на параплане россиянам посоветовали отправиться в Кабардино-Балкарию (КБР).

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      Марк Успенский
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