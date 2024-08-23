Названы любимые виды экстрима россиян

Большинство россиян выбирают из всех экстремальных активностей на отдыхе дайвинг

Почти половина россиян (48 процентов) из всех экстремальных активностей чаще всего выбирают дайвинг. Любимые виды экстрима отечественных путешественников назвали в сервисе МТС Travel, результаты исследования поступили в редакцию «Ленты.ру».

Помимо дайвинга, туристы из России любят заниматься горными лыжами и сноубордом — за такой вариант проголосовали 46 процентов респондентов. При этом на третьем месте по популярности оказались «страшные» аттракционы (41 процент), а за ними последовали канатные парки (39 процентов) и скалолазание (35 процентов).

Кроме того, выяснилось, что большинство опрошенных занимаются экстремальными активностями в поездках по России (87 процентов). Из тех участников опроса, которые ни разу не пробовали экстремальные активности, 60 процентов признались, что хотели бы сделать это.

При этом у мужчин наиболее популярным вариантом ответа стал прыжок с парашютом (47 процентов), а у женщин — канатные парки (40 процентов). Участники опроса отметили, что к экстремальным занятиям их мотивируют жажда новых впечатлений, поиск адреналина, желание преодолеть страхи и общение с единомышленниками.

Ранее россиянам назвали лучшие регионы страны для экстремальных видов спорта. В этот список, в частности, попал Алтай, в котором можно попробовать и дайвинг, и сплавы, и скалолазание. Кроме того, эксперты указали Камчатку — там можно подняться к вулканам, отправиться в тур на джипах и пройти по маршрутам разного уровня сложности. А для полетов на параплане россиянам посоветовали отправиться в Кабардино-Балкарию (КБР).