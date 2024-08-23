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16:35, 23 августа 2024Силовые структуры

Названы переговорщики с захватившими волгоградскую колонию террористами

На переговоры с захватчиками в ИК-19 выехали таджикская диаспора и ОНК
Начало событий в новости Муллу привезут в волгоградскую колонию для переговоров с террористами

Кадр: Telegram-канал Mash

На переговоры с захватившими волгоградскую ИК-19 выехали представители таджикской диаспоры и Общественной наблюдательной комиссии (ОНК). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Среди террористов двое выходцев из Таджикистана и двое из Узбекистана. С ними намерены встретиться для ведения переговоров представители главы диаспоры из Волгоградской области Сайдахмада Махмадова.

Также в колонию отправился член региональной ОНК Вадим Чередник.

Ранее сообщалось, что мулла Волгоградской мечети прибыл на переговоры.

Днем 23 августа в исправительной колонии №19 во время заседания дисциплинарной комиссии взяли в заложники нескольких человек. По предварительным данным, напавшие заявили о своей принадлежности к «Исламскому государству» (организация признана террористической и запрещена в России).

По разным данным, жертвами нападения стали от одного до трех сотрудников колонии. Спецназ готовится к штурму колонии.

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      Любовь Ширижик
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