Названы переговорщики с захватившими волгоградскую колонию террористами

На переговоры с захватившими волгоградскую ИК-19 выехали представители таджикской диаспоры и Общественной наблюдательной комиссии (ОНК). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Среди террористов двое выходцев из Таджикистана и двое из Узбекистана. С ними намерены встретиться для ведения переговоров представители главы диаспоры из Волгоградской области Сайдахмада Махмадова.
Также в колонию отправился член региональной ОНК Вадим Чередник.
Ранее сообщалось, что мулла Волгоградской мечети прибыл на переговоры.
Днем 23 августа в исправительной колонии №19 во время заседания дисциплинарной комиссии взяли в заложники нескольких человек. По предварительным данным, напавшие заявили о своей принадлежности к «Исламскому государству» (организация признана террористической и запрещена в России).
По разным данным, жертвами нападения стали от одного до трех сотрудников колонии. Спецназ готовится к штурму колонии.