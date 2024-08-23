Муллу привезут в волгоградскую колонию для переговоров с террористами

Муллу из Волгоградской мечети в ближайшее время привезут для переговоров с террористами в ИК-19. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что священнослужителю ехать полтора часа.
Днем 23 августа в исправительной колонии №19 во время заседания дисциплинарной комиссии взяли в заложники нескольких человек. По предварительным данным, напавшие заявили о своей принадлежности к «Исламскому государству» (организация признана террористической и запрещена в России).
По разным данным, жертвами нападения стали от одного до трех сотрудников колонии. Спецназ готовится к штурму колонии.