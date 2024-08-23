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13:45, 23 августа 2024Силовые структуры

Спецназ готовится к штурму захваченной заключенными колонии в Волгоградской области

В Волгоградской области спецназ готовится к штурму захваченной колонии №19

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

В Волгоградской области спецназ готовится к штурму захваченной заключенными колонии №19 в городе Суровикино. Об этом «Ленте.ру» сообщили в УФСИН России по региону.

«В настоящее время проводятся мероприятия по освобождению заложников», — заявили в ведомстве.

Другие подробности пока не раскрываются. По данным РЕН ТВ, силовики перекрыли дороги к колонии.

Перекрытая дорога попала на видео. На кадрах видно, что машина ДПС стоит поперек двухполосной дороги, а вокруг нее находятся трое сотрудников полиции.

Ранее ФСИН России подтвердил захват заложников в колонии №19 в Суровикино. Это произошло во время заседания дисциплинарной комиссии колонии. Уже известно о пострадавших.

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