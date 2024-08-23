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13:36, 23 августа 2024Силовые структуры

Число жертв захвата заложников в российской колонии выросло

Три человека погибли при захвате заложников в волгоградской ИК-19
Начало событий в новости Раскрыты подробности нападения заключенных на сотрудников волгоградской колонии

Фото: Андрей Луковский / Коммерсантъ

В результате захвата заложников в волгоградской колонии (ИК-19) погибли три человека. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, двоим удалось сбежать от захватчиков. Среди них один сотрудник колонии и один заключенный. Они госпитализированы с резанными и проникающими ранениями.

По данным Telegram-канала Shot, серьезные ранения получили четверо сотрудников ИК. Среди них начальник спецучреждения Андрей Девятов — он в реанимации.

О нападении четырех заключенных, являющихся сторонниками запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», на сотрудников колонии стало известно ранее 23 августа.

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      Любовь Ширижик
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