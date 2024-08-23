Раскрыты подробности нападения заключенных на сотрудников волгоградской колонии

Shot: заключенные напали на сотрудников ИК-19 во время заседания комиссии

Заключенные напали на сотрудников ФСИН в ИК-19 Волгоградской области во время заседания дисциплинарной комиссии. Такие подробности раскрыл источник Telegram-канала Shot.

Сообщается, что нападавшие принадлежат к организации «Исламское государство» (признана террористической и запрещена в России). Они могут держать в заложниках до пяти человек. Среди них — начальник ИК-19 45-летний Андрей Девятов и его заместитель.

Бунт в исправительной колонии №19 в городе Суровикино произошел днем в пятницу, 23 августа. Заключенные потребовали два миллиона долларов и вертолет.

В июне в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону шестеро заключенных выбрались из камеры и взяли в заложники двоих сотрудников изолятора. Впоследствии захватчиков ликвидировали. Источник в областном ФСИН уточнял, что произошедшее было не бунтом, а попыткой побега, которую пресекли сотрудники изолятора. Среди беглецов было трое осужденных по экстремистским статьям.