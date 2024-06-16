Нарушения в работе сотрудников СИЗО-1 Ростова назвали незначительными

Произошедшее в СИЗО-1 Ростова-на-Дону было не бунтом, а попыткой побега, которую пресекли сотрудники изолятора. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в областном ФСИН.

По предварительным данным, все террористы содержались в одной камере, среди них было трое осужденных по экстремистским статьям. «Они сговорились и пошли на прорыв. Их целью было выбраться на улицу, но им это не удалось», — отметил собеседник, уточнив, что захватчики были заблокированы в зоне, откуда у них не было выхода.

Он признал, что косвенными причинами ЧП стали нарушения в работе СИЗО. «Нарушений было допущено много, но и СИЗО не резиновый. Мы вынуждены были действовать в соответствии с реальной оперативной обстановкой, поэтому нарушения допускались, но они не критичны», — подчеркнул собеседник.

По словам источника «Ленты.ру», с первых минут дежурная смена действовала правильно, что позволило избежать более тяжких последствий.

Ранее стало известно, что в СИЗО-1 Ростова-на-Дону не хватало сотрудников, из-за чего контроля в учреждении было меньше.

Всех захватчиков из ростовского СИЗО ликвидировали. Заложники во время штурма не пострадали.