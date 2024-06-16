В СИЗО Ростова не хватало сотрудников

В СИЗО-1 Ростова-на-Дону не хватало сотрудников

В СИЗО-1 Ростова-на-Дону не хватало сотрудников, вследствие чего контроля в учреждении было меньше. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным издания, ФСИН проверит ростовское СИЗО-1 и его работников. Отмечается, что предстоит выяснить, откуда у заключенных ножи, символика «Исламского государства» (ИГ, организация признана террористической и запрещена в России) и длинные бороды. Известно, что по правилам длина бороды должна быть не более девяти миллиметров.

Кроме того, уточняется, что большинство сидящих в СИЗО проходят по террористическим статьям. Предварительно уточняется, что преступники завербовали троих человек внутри СИЗО и готовили захват.

В воскресенье, 16 июня, шестеро заключенных выбрались из камеры СИЗО в Ростове-на-Дону и взяли в заложники двоих сотрудников изолятора. Среди захватчиков — особо опасные преступники, сторонники «Исламского государства» (ИГ, организация признана террористической и запрещена в России).