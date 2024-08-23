Появились подробности о захвате заложников в российской колонии

В ИК-19 Волгограда четверо заключенных взяли в заложники 4 сотрудников

Начало событий в новости Число жертв захвата заложников в российской колонии выросло

Четверо заключенных взяли в заложники четырех сотрудников волгоградской колонии (ИК-19). Об этом сообщает Baza.

По данным издания, часть заложников уже могли быть убиты. Захватчики называют себя сторонниками запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

Сообщалось, что погибли три человека, двоим удалось сбежать от захватчиков. Среди них один сотрудник колонии и один заключенный. Они госпитализированы с резанными и проникающими ранениями.

По данным Telegram-канала SHOT, серьезные ранения получили четверо сотрудников ИК. Среди них начальник спецучреждения Андрей Девятов — он в реанимации.