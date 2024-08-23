Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:34, 23 августа 2024Силовые структуры

Появились подробности о захвате заложников в российской колонии

В ИК-19 Волгограда четверо заключенных взяли в заложники 4 сотрудников
Начало событий в новости Число жертв захвата заложников в российской колонии выросло

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Четверо заключенных взяли в заложники четырех сотрудников волгоградской колонии (ИК-19). Об этом сообщает Baza.

По данным издания, часть заложников уже могли быть убиты. Захватчики называют себя сторонниками запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

Сообщалось, что погибли три человека, двоим удалось сбежать от захватчиков. Среди них один сотрудник колонии и один заключенный. Они госпитализированы с резанными и проникающими ранениями.

По данным Telegram-канала SHOT, серьезные ранения получили четверо сотрудников ИК. Среди них начальник спецучреждения Андрей Девятов — он в реанимации.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      Захватившие колонию под Волгоградом выдвинули требования

      После захвата колонии ФСИН России направила сотрудников в Волгоградскую область

      Минобороны отчиталось о поиске диверсантов ВСУ в курских лесах

      Лидер «Руки вверх!» задолжал за коммуналку

      Стали известны условия проживания выехавших из-под обстрелов в Курской области россиян

      Минобороны отчиталось об уничтожении сотен солдат ВСУ за сутки боев в Курской области

      Раскрыты потери ВСУ за все время ведения боев в Курской области

      Минобороны отчиталось о ситуации в Курской области

      Верховный суд разрешил оставить автомобиль обанкротившейся россиянке

      В ВСУ рассказали о давлении российских войск в Харьковской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше