Женщина съела домашнюю кошку на глазах у десятков соседей

В США арестовали жительницу штата Огайо, которая съела кошку на глазах у соседей в городе Кантон. Об этом сообщает Fox News.

27-летней Аллексис Телиа Феррелл предъявили обвинения в нанесении увечий животным и нарушении общественного спокойствия. Полицию вызвали соседи женщины в пятницу, 16 августа. Они рассказали, что Феррелл сначала наступила домашнему животному на голову, а потом стала есть его прямо на улице. При этом вокруг находились десятки свидетелей.

Женщину заключили в тюрьму. Ей назначен залог в размере 100 тысяч долларов. В понедельник, 19 августа, ей предъявили официальные обвинения. Суд по ее делу состоится 26 августа.

Ранее жительница Филиппин решила, что у ее сына развилась редкая болезнь из-за того, что во время беременности она съела бродячую кошку. Женщина рассказала, что, пока она вынашивала ребенка, у нее появилась «неконтролируемое желание» съесть кошку с травами по старинному рецепту.