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12:48, 23 августа 2024Из жизни

Женщина съела домашнюю кошку на глазах у десятков соседей

Фото: freepik

В США арестовали жительницу штата Огайо, которая съела кошку на глазах у соседей в городе Кантон. Об этом сообщает Fox News.

27-летней Аллексис Телиа Феррелл предъявили обвинения в нанесении увечий животным и нарушении общественного спокойствия. Полицию вызвали соседи женщины в пятницу, 16 августа. Они рассказали, что Феррелл сначала наступила домашнему животному на голову, а потом стала есть его прямо на улице. При этом вокруг находились десятки свидетелей.

Женщину заключили в тюрьму. Ей назначен залог в размере 100 тысяч долларов. В понедельник, 19 августа, ей предъявили официальные обвинения. Суд по ее делу состоится 26 августа.

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      Никита Савин
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