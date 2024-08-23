Каждый пятый россиян оправдал отказ возвращать кредит

НАФИ: каждый пятый россиянин одобряет невозврат кредита в особых обстоятельствах

Большинство россиян (71 процент) согласны с тем, что отказ возвращать кредит является правонарушением, однако каждый пятый опрошенный считает, что в особых обстоятельствах или в случае обмана со стороны банка возвращать деньги не обязательно. Об этом свидетельствуют данные исследования аналитического центра НАФИ, на которые ссылается РБК.

В качестве таких обстоятельств 42 процента респондентов назвали экономический кризис, болезнь, потеря работы, развод и другие подобные обстоятельства. По 30 процентов (опрос допускал несколько вариантов) упоминали такие причины, как сокрытие банком реальной стоимости займа или увеличение им процентной ставки в одностороннем порядке.