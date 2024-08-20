Коллекторы рассказали о просроченных долгах россиян

НАПКА: среди россиян с просроченными платежами по кредитам стало больше мужчин

Среди должников с просроченными платежами по кредитам в России стало больше мужчин — на их долю приходится 60 процентов, что на 5 процентных пунктов больше, чем годом ранее, следует из данных Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), с которыми ознакомились в Forbes.

Также отмечается, что абсолютное большинство таких должников (80 процентов) в первой половине 2024 года было не старше 45 лет.

Как рассказали коллекторы, в январе-июне на одного россиянина, допустившего просрочку, приходилось в среднем по 1,14 кредита, а общая сумма его долгов составляла 146 тысяч рублей, что несколько ниже аналогичных показателей, зафиксированных в 2023-м (1,33 кредита и 153 тысячи рублей долга соответственно).

Ранее директор Федеральной службы судебных приставов (ФСПП) Дмитрий Аристов, говоря о среднестатистическом должнике по кредитам в России, назвал его жителем крупного города в возрасте от 30 до 45 лет, задолжавшим чуть более 170 тысяч рублей.