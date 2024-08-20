Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:23, 20 августа 2024Экономика

Коллекторы рассказали о просроченных долгах россиян

НАПКА: среди россиян с просроченными платежами по кредитам стало больше мужчин

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Среди должников с просроченными платежами по кредитам в России стало больше мужчин — на их долю приходится 60 процентов, что на 5 процентных пунктов больше, чем годом ранее, следует из данных Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), с которыми ознакомились в Forbes.

Также отмечается, что абсолютное большинство таких должников (80 процентов) в первой половине 2024 года было не старше 45 лет.

Как рассказали коллекторы, в январе-июне на одного россиянина, допустившего просрочку, приходилось в среднем по 1,14 кредита, а общая сумма его долгов составляла 146 тысяч рублей, что несколько ниже аналогичных показателей, зафиксированных в 2023-м (1,33 кредита и 153 тысячи рублей долга соответственно).

Ранее директор Федеральной службы судебных приставов (ФСПП) Дмитрий Аристов, говоря о среднестатистическом должнике по кредитам в России, назвал его жителем крупного города в возрасте от 30 до 45 лет, задолжавшим чуть более 170 тысяч рублей.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      Военные медики попали в засаду украинской ДРГ под Курском и вступили в бой. Что известно об их судьбе?

      Байден рассказал о всеобщей пользе от мирового лидерства США

      Россиян призвали не бояться обращаться к психологам

      Россиянка назвала катастрофой организацию соревнований по прыжкам с шестом на ОИ-2024

      В России кандидата в депутаты сняли с выборов из-за агитационного ролика

      Apple случайно раскрыла главную особенность iPhone 16

      Российский актер погиб в боях в Курской области

      ВС России нанесли удары по военным ВСУ и иностранным наемникам под Киевом

      В Грузии назвали необходимым подготовиться к присоединению Абхазии и Южной Осетии

      Байден опроверг данные о роли Пелоси в его выходе из предвыборной гонки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше