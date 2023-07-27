Назван типичный портрет российского должника

Аналитик Аристов: средний возраст российского должника по кредитам — 30-45 лет

Средний возраст должника по кредитам в России составляет 30-45 лет, рассказал РИА Новости директор Федеральной службы судебных приставов (ФСПП) Дмитрий Аристов.

Он назвал и другие черты портрета типичного должника. Такой человек в основном живет в крупном городе и имеет долг более 170 тысяч рублей. Аристов отметил, что в России каждый год растет количество исполнительных производств о взыскании кредитной задолженности. На июнь у ФСПП насчитывается 12,7 миллиона таких производств на общую сумму долга в два триллиона рублей.

Ранее в Центробанке заявили, что высокие темпы роста объемов розничного кредитования в России вызывают настороженность, поскольку могут привести к увеличению закредитованности населения. Ожидается, что к концу декабря показатель потребительского кредитования составит 13-17 процентов, хотя, по более ранним прогнозам, он должен был составлять 9-13 процентов.

Сумма долга россиян перед банками резко выросла к началу июня 2023 года. За месяц объем займов составил 30,8 триллиона рублей (плюс 600 миллиардов рублей). Год к году показатель увеличился на 16 процентов.

