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15:14, 23 августа 2024Экономика

Обнаружена связь между удаленкой и желанием уволиться

Nature: гибридный график помогает серьезно снизить текучку кадров

Фото: Unsplash

Если сотрудники два дня в неделю работают из дома, то уровень их удовлетворенности профессией растет, а желание уволиться — снижается. Такие результаты показало исследование, результаты которого были опубликованы в журнале Nature. Их цитирует Forbes.

Кроме того, люди, которые находятся в гибридном графике, отличаются более высокой производительностью труда по сравнению с теми, кто постоянно трудится в офисе. При этом исследователи не принимали во внимание тех, кто всегда работает удаленно или может сам выбирать место и время трудовой деятельности.

Результаты исследования, таким образом, противоречат точке зрения тех руководителей, которые стремятся возвратить подчиненных в офисы. Свою позицию они обосновывают тем, что удаленный режим оборачивается снижением производительности и подрывает основы корпоративной культуры.

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Данные, полученные российскими исследователями, подтверждают точку зрения, изложенную в Nature. Оказалось, что большая часть жителей РФ почувствовали себя лучше и продуктивнее, начав трудиться из дома. Каждый третий заявил о росте продуктивности. Больше 54 процентов сказали, что никогда не испытывали выгорания, работая из дома.

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      Кирилл Луцюк
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