Россияне почувствовали рост продуктивности из-за удаленки

Hh.ru и ПИК: 61 % россиян почувствовал себя лучше из-за перехода на удаленку

Большинство россиян почувствовали себя лучше и продуктивнее, перейдя на работу из дома. Об этом говорится в совместном опросе девелопера ПИК и крупнейшей российской платформой онлайн-рекрутинга hh.ru (копия исследования есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Более половины граждан (61 процент) стали чувствовать себя лучше после перехода на удаленку. Каждый третий респондент (28 процентов) заявил, что у него вырос уровень продуктивности. Также половина опрошенных (54 процента) заявили, что никогда не сталкивались с выгоранием, работая дома. В этом им помогает соблюдение распорядка дня (55 процентов), достаточное количество сна, ведение плана задач, регулярные перерывы и спорт.

В рабочем месте для россиян важнее всего удобство (81 процент), тишина (66 процентов) и освещенность пространства (28 процентов). Каждый пятый (22 процента) отмечает, что удаленка позволяет им иметь доступ к кухне, а 11 процентов рады возможности быть рядом с домашними животными.

Среди преимуществ удаленной работы опрошенные назвали экономию времени из-за отсутствия необходимости добираться до офиса (70 процентов) и денег (38 процентов), а также самостоятельность в распоряжении временем (45 процентов). Среди минусов они выделили нехватку движения (45 процентов) и социума (42 процента). Чтобы улучшить физическое состояние, почти половина удаленщиков (41 процент) ежедневно гуляет во время перерыва, а 38 процентов — занимаются спортом.

Как показало исследование «Контур.Толк», большинство россиян (52 процента) согласны на уменьшение зарплаты ради удаленки.