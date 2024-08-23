Один из цитрусовых соков рекордно подорожал

ICE Futures: биржевые цены на апельсиновый сок превысили пять долларов

Биржевая цена замороженного концентрата апельсинового сока дошла до нового исторического максимума. Об этом свидетельствуют данные ICE Futures.

Так, 23 августа, во второй половине дня стоимость этого продукта доходила до 5,06 доллара. Чуть позже этот показатель опустился до 4,97 доллара за фунт.

Ранее сообщалось, что одной из причин наблюдаемого в этом году роста цен на апельсиновый сок стал неурожай этих фруктов в Бразилии.

Известно, что фьючерсы на апельсиновый сок растут с конца 2022 года. Тогда большой урон производителям сока нанес мощнейший ураган, обрушившийся на Флориду. А из-за неурожаев в Бразилии стоимость напитка выросла еще сильнее. Ситуацию усугубило заражение деревьев «болезнью желтого дракона». В 2024 году производство уже упало на четверть.