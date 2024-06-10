Сеть «Вкусно — и точка» предупредила о возможном подорожании напитков

«Вкусно — и точка»: напитки могут подорожать из-за неурожая апельсинов и кофе

Напитки в сети «Вкусно — и точка» могут подорожать из-за неурожая апельсинов и кофе. О возможном росте цен со ссылкой на гендиректора компании Олега Пароева сообщаетРИА Новости.

По словам представителя сети общепита, фирмы по всему миру столкнулись с проблемой роста цен. Стоимость некоторых ключевых ингредиентов определяется по цене рынка, и если он «двинулся сильно вверх», дешевле его купить не получится. Однако стоимость продукции будет повышаться «максимально незаметно для потребителей» и не выше уровня прогнозируемой инфляции.

«Классический пример — это апельсиновый сок из-за неурожая апельсинов в Бразилии. Это проблема, которую испытывает весь мир, и опять-таки мы здесь не исключение. Цены на него растут какими-то бешеными темпами», — предупредил Пароев.

Как заявил представитель сети, «Вкусно — и точка» заключает «достаточно длительные» контракты и закупается у поставщиков с запасом. Поэтому в компании видят не такой серьезный рост цен, как иные представители рынка. «Но в будущем, конечно, мы понимаем, что цены для нас тоже вырастут», — признал он.

Ранее Пароев заявил, что «Вкусно — и точка» допускает открытие ресторана в Крыму при соблюдении двух условий: безопасности гостей и бесперебойности поставок, уточнил он. «Как только эти факторы сойдутся, как только мы сможем это обеспечить, мы будем готовы рассматривать все возможные варианты», добавил он. Пока, по его словам, открытие ресторана на территории полуострова невозможно.