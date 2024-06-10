Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:10, 10 июня 2024Экономика

Сеть «Вкусно — и точка» предупредила о возможном подорожании напитков

«Вкусно — и точка»: напитки могут подорожать из-за неурожая апельсинов и кофе

Фото: Тихонова Пелагия / АГН «Москва»

Напитки в сети «Вкусно — и точка» могут подорожать из-за неурожая апельсинов и кофе. О возможном росте цен со ссылкой на гендиректора компании Олега Пароева сообщаетРИА Новости.

По словам представителя сети общепита, фирмы по всему миру столкнулись с проблемой роста цен. Стоимость некоторых ключевых ингредиентов определяется по цене рынка, и если он «двинулся сильно вверх», дешевле его купить не получится. Однако стоимость продукции будет повышаться «максимально незаметно для потребителей» и не выше уровня прогнозируемой инфляции.

«Классический пример — это апельсиновый сок из-за неурожая апельсинов в Бразилии. Это проблема, которую испытывает весь мир, и опять-таки мы здесь не исключение. Цены на него растут какими-то бешеными темпами», — предупредил Пароев.

Как заявил представитель сети, «Вкусно — и точка» заключает «достаточно длительные» контракты и закупается у поставщиков с запасом. Поэтому в компании видят не такой серьезный рост цен, как иные представители рынка. «Но в будущем, конечно, мы понимаем, что цены для нас тоже вырастут», — признал он.

Ранее Пароев заявил, что «Вкусно — и точка» допускает открытие ресторана в Крыму при соблюдении двух условий: безопасности гостей и бесперебойности поставок, уточнил он. «Как только эти факторы сойдутся, как только мы сможем это обеспечить, мы будем готовы рассматривать все возможные варианты», добавил он. Пока, по его словам, открытие ресторана на территории полуострова невозможно.

Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      Россия в зоне СВО начала применять новую артустановку

      Российский бизнес продолжил вести расчеты в долларах и евро

      Десятки украинцев пересекли границу с Венгрией на военном грузовике

      В США рассказали о трудностях стран G7 c принятием решения по активам России

      Медведь вломился в дом к женщине и съел ее

      Партия Орбана показала худший результат за все время выборов в ЕП

      Украина разместит полученные F-16 за границей

      Вывоз рыбы с Дальнего Востока в Китай резко вырос

      Власти Турции решили экономить с использованием ИИ

      В российском городе сотни людей обратились к врачам с одинаковыми жалобами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше