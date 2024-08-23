Отдыхавшие в Таиланде россияне попали под оползень и не выжили

Khaosod: двое россиян попали под оползень на Пхукете и не выжили

Восемь человек, в том числе двое россиян, попали под оползень на тайском курорте Пхукет и не выжили. Об этом пишет газета Khaosod.

По данным источника, смещение грунта произошло из-за проливных дождей в районе Карон на юге острова. Помимо пары российских отдыхающих спасти не удалось еще и граждан Таиланда и Мьянмы.

В настоящее время прибывшие на место трагедии спасатели ведут поиски пропавших без вести. Генеральный консул России в провинции Пхукет Егор Иванов сообщил ТАСС, что личности соотечественников устанавливаются.

Ранее в австралийском штате Квинсленд оползень накрыл пляж и попал на видео проезжавших мимо очевидцев. На записи, которая велась из проезжавшей по берегу машины, видно, как впереди со скалы падают песок и камни.

