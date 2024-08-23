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10:43, 23 августа 2024Из жизни

Открытку с загадочным «посланием из прошлого» доставили через 121 год

Media Wales: в Великобритании доставили открытку, отправленную в 1903 году

Фото: @henrydarby

В Великобритании почта доставила открытку спустя 121 год после отправки. Об этом сообщает Media Wales.

Загадочная почтовая карточка из города Фишгард, Уэльс, пришла на адрес банка в городе Суонси в пятницу, 16 августа. Среди обычных деловых писем сотрудники обнаружили старую открытку, на лицевой стороне которой изображен северный пейзаж с оленем. На открытке была марка с профилем короля Эдуарда VII, а датой отправления значилось 3 августа 1903 года. Адресовано послание из прошлого некой Лидии Дэвис, которая, как считается, в начале XX века жила в доме, где теперь находится банк. Текст открытки сотрудники сочли достаточно таинственным.

Дорогая Л., я не смог, было невозможно достать пару этих вещей. Мне очень жаль, но надеюсь, вы хорошо проводите время дома. У меня есть около 10 шиллингов карманных денег, не считая денег на проезд, так что все в порядке

текст на открытке

Работники банка разместили снимок открытки в социальных сетях и теперь надеются найти родственников Лидии Дэвис. Они так же рассказали, что банк открылся в 1923 году — через двадцать лет после даты, когда было отправлено письмо. Ранее по этому адресу располагался жилой дом.

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«Очень может быть, что открытка была возвращена в нашу систему, а не пролежала потерянной на почте больше века. Если отправление в нашей системе, мы обязаны доставить его по указанному адресу», — прокомментировал находку представитель Королевской почты.

Ранее сообщалось, что жительница США нашла на берегу бутылку со 148-летним письмом внутри. Послание бросили в воду моряки в 1870-х годах.

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      Никита Савин
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