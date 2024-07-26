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15:24, 26 июля 2024Из жизни

Женщина нашла в бутылке самое старое в мире письмо

В США нашли 148-летнее письмо в бутылке, которое может стать старейшим в мире

Фото: Scott Van Hoy / Unsplash

Жительница США нашла на берегу бутылку со 148-летним посланием и предположила, что оно является самым старым в мире. Об этом пишет The Philadelphia Inquirer.

Эми Смит Мерфи ранним утром прогуливалась по пляжу города Оушен-Сити, когда заметила у кромки воды закупоренную зеленую бутылку с листком бумаги внутри. Женщина отвезла находку в дом матери, чтобы исследовать вместе с семьей.

Племянники Мерфи смогли открыть бутылку штопором и выудить из нее письмо. Однако им не удалось разобрать написанное, поэтому они обратились за помощью к эксперту по подобным бутылкам, сотрудникам аукционного дома и пользователям Reddit. В поисках информации об авторе, времени и содержании послания женщина также стала изучать архивные газеты.

С помощью сайта по оценке антиквариата и коллекционных предметов Мерфи определила, что найденная ею бутылка была произведена в 1870-е годы. Одна сторона листа бумаги из сосуда выглядела как визитная карточка компании, известной в Филадельфии в XIX веке.

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Через какое-то время Мерфи удалось установить, что в послании было написано следующее: «Яхта "Нептун" у берегов Атлантик-Сити. Нью-Джерси. 6 августа — 76». Мерфи уверена, что «76» является сокращением от года, когда эта бутылка была выброшена в воду, — 1876. Она обратилась в комиссию Книги рекордов Гиннесса, чтобы зафиксировать это письмо в бутылке как самое старое из найденных в мире. Сейчас таковым считается послание от 12 июня 1886 года, обнаруженное в Австралии в 2016 году.

Мерфи продолжает изучать историю бутылки в TikTok. Ее последним открытием стала идентификация возможного автора послания — капитана Сэмюэла Гейла, который построил яхту «Нептун» в 1874 году, согласно архивному газетному номеру.

Ранее сообщалось, что у берега в Бостоне, США, нашли дрейфующую на волнах бутылку с посланием, брошенную в море больше 60 лет назад. Выяснилось, что с помощью таких сосудов раньше отслеживали поверхностные течения.

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      Юлия Юткина
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