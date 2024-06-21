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18:10, 21 июня 2024Из жизни

Брошенную в воду бутылку с посланием прибило к берегу спустя 60 лет

Брошенную 60 лет назад в море бутылку с посланием прибило к берегу в Бостоне

Фото: DFO Maritimes / X

У берега в Бостоне, США, нашли дрейфующую на волнах бутылку с посланием, брошенную в море больше 60 лет назад. Об этом в X (бывший Twitter) сообщило канадское министерство DFO Maritimes.

Экспертам удалось установить, что в 1961 году с западной стороны острова Макиас-Сил в воду опустили пять бутылок, в том числе эту. Министерство пояснило в социальных сетях, что раньше так отслеживали поверхностные течения.

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В бутылки вкладывали бумагу с информацией о том, куда нужно сообщить о находке. По этой информации исследователи раньше составляли карту течений. Нашедшим бутылку полагалось вознаграждение — один доллар. Об этом написано и в послании внутри бутылки, которую прибило к берегу в Бостоне.

Ранее сообщалось, что в 2023 году во Франции рыбак нашел бутылку с посланием, которая пересекла Атлантику. Внутри оказалось послание, написанное американским школьником 26 лет назад.

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      Юлия Юткина
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