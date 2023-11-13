Старый рыбак нашел пересекшее океан послание в бутылке

People: во Франции рыбак нашел бутылку с посланием, которая пересекла Атлантику

Во Франции старый рыбак нашел на берегу бутылку с посланием, брошенную в море в 1997 году. Об этом сообщает издание People.

71-летний Юбер Эрье заметил бутылку, когда убирал мусор на пляже в начале августа. Бутылка была крепко запечатана воском, поэтому ее не сразу удалось открыть. Внутри оказалось послание, написанное на другом краю Атлантики. Чтобы пересечь океан и достичь Франции, ему потребовалось 26 лет.

Автором письма был пятиклассник из американского штата Массачусетс, которого звали Бен Лайонс. После урока об океанских течениях учитель предложил ему и его одноклассникам отправить несколько посланий в бутылках и посмотреть, куда их принесут волны. Так они и поступили. Когда письма были готовы, их запечатали и отдали знакомому морскому капитану. Он отвез бутылки подальше от берега и бросил в воду.

За 26 лет некоторые послания, отправленные массачусетскими школьниками в 1992 году, нашли в разных частях света. В частности, одно из них доплыло до Гренландии.

Французский рыбак написал о своей находке в школу, где когда-то учился Бен Лайонс. Прошло столько лет, что учителя не сразу поняли, кому оно адресовано. Сначала они пытались найти Бена Лайонса среди нынешних учеников, но это оказалось невозможно: он давно окончил школу и теперь живет в другом штате.

Ранее сообщалось, что житель Норвегии нашел на пляже острова Серейя брошенную в океан 35 лет назад пластиковую бутылку с запиской внутри и за час сумел разыскать отправительницу при помощи соцсетей. Женщина призналась, что была потрясена, когда увидела свое письмо, и рассказала, что они с классом отправляли эти письма в рамках школьного проекта.