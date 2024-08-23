Певица Лили Аллен сдала в приют свою собаку

Певица Лили Аллен сдала обратно в приют свою собаку из-за плохого поведения

Британская певица Лили Аллен заявила, что ей пришлось сдать свою собаку обратно в приют. Интервью с ней публикует Daily Mail.

По ее словам, после того как пес съел паспорта ее детей, она «не могла смотреть» на питомца.

«Собака разрушила мою жизнь! Паспорта детей были не единственным, что она съела. Она было очень плохой. Я очень старалась, но ничего не вышло», — сообщила певица.

Щенка по кличке Мэри Аллен вместе с супругом, актером Дэвидом Харбором взяли из приюта в Нью-Йорке в 2021 году. Также сообщается, что певица теперь собирается завести нового питомца. Дети уже дали кличку новому животному.

Ранее Аллен рассказала о трудностях материнства и влиянии детей на ее музыкальную карьеру.