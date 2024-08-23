Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
14:28, 23 августа 2024Культура

Певица Лили Аллен сдала в приют свою собаку

Певица Лили Аллен сдала обратно в приют свою собаку из-за плохого поведения

Фото: Scott Garfitt / Invision / AP

Британская певица Лили Аллен заявила, что ей пришлось сдать свою собаку обратно в приют. Интервью с ней публикует Daily Mail.

По ее словам, после того как пес съел паспорта ее детей, она «не могла смотреть» на питомца.

«Собака разрушила мою жизнь! Паспорта детей были не единственным, что она съела. Она было очень плохой. Я очень старалась, но ничего не вышло», — сообщила певица.

Щенка по кличке Мэри Аллен вместе с супругом, актером Дэвидом Харбором взяли из приюта в Нью-Йорке в 2021 году. Также сообщается, что певица теперь собирается завести нового питомца. Дети уже дали кличку новому животному.

Ранее Аллен рассказала о трудностях материнства и влиянии детей на ее музыкальную карьеру.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Шеньшаков
      Обсудить
      Последние новости

      Захватившие колонию под Волгоградом выдвинули требования

      Синоптик предупредил об увеличении количества магнитных бурь

      Стало известно вооружение захвативших колонию в Волгоградской области террористов

      У самолета с россиянами на борту произошла проблема с управлением в небе

      В ОНК прокомментировали захват заложников в колонии под Волгоградом

      Появились фото подозреваемых в захвате волгоградской колонии террористов

      ВСУ обстреляли гидротехнические сооружения Энергодара

      Появились фотографии из захваченной заключенными российской колонии

      В европейском клубе рассказали об адаптации футболиста сборной России

      В Москве временно закроют четыре станции метро

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше