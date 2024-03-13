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09:25, 13 марта 2024Забота о себе

Популярная певица рассказала о сложностях совмещения карьеры и материнства

Британская певица Лили Аллен заявила, что нельзя совмещать материнство и карьеру

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Популярная британская певица Лили Аллен заявила, что ушла из поп-индустрии, потому что посчитала невозможным совмещение карьеры и материнства. О сложностях выбора она рассказала в эфире подкаста Radio Times Podcast, пишет Daily Mail.

38-летняя Аллен призналась, что сознательно отказалась от сцены ради детей, поскольку не хотела повторять ошибки своих родителей. «Некоторые люди предпочитают карьеру детям, и это их выбор. Но моих родителей не было рядом, когда я была ребенком и мне кажется, это оставило ужасные шрамы, которые я не хочу наносить сама», — сказала Аллен.

Певица добавила, что ее раздражает, когда люди говорят, что можно с успехом совмещать материнство и карьеру в поп-индустрии. «Честно говоря, нельзя», — заявила Аллен.

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Лилли Аллен воспитывает двух дочерей 10 и 12 лет. В 2020 году она второй раз вышла замуж за американского актера Дэвида Харбора, известного по роли в сериале «Очень странные дела», и переехала в Нью-Йорк. Певица рассказала, что последние два года осваивает актерскую профессию и уже снялась в нескольких фильмах.

Ранее российская певица Инстасамка (настоящее имя — Дарья Зотеева) рассказала о планах стать матерью. По ее словам, она планирует родить ребенка в ближайшие годы.

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      Екатерина Улитина
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