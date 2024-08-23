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09:55, 23 августа 2024Силовые структуры

По факту расправы над россиянином в его собственной квартире завели дело

В Москве следователи завели дело после убийства мужчины в его квартире

Фото: Сафрон Голиков / Коммерсантъ

В Москве следователи завели уголовное дело в отношении 45-летнего местного жителя, который расправился со знакомым во время пьянки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина проходит подозреваемым по статье 105 УК РФ. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, ночью 22 августа фигурант, находясь в квартире знакомого, выпивал с ним спиртные напитки. В какой-то момент между москвичами произошла ссора, во время которой подозреваемый трижды ударил собутыльника ножом. В результате пострадавший получил несовместимые с жизнью травмы.

Ранее в Тыве суд приговорил 34-летнего местного жителя к девяти годам колонии строгого режима за избиение знакомого поленом до смерти.

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      Варвара Митина
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