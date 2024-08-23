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10:13, 23 августа 2024Интернет и СМИ

Популярная блогерша рассказала о неожиданном последствии интервью Собчак

Блогерша Мурашкина сочла, что Ксения Собчак намеренно провоцирует аудиторию

Кадр: Макарена / ВКонтакте

Популярная блогерша, ведущая рубрики «Голый микрофон» в программе «Шоу Воли» Карина Мурашкина раскрыла неожиданное последствие интервью журналистке Ксении Собчак. На эту тему она высказалась в беседе с проектом «Макарена», видео вышло в соцсети «ВКонтакте».

Ведущий проекта Карен Адамян отметил, что Собчак назвала выпуск с Мурашкиной «Новая звезда русского юмора». Он предположил, что такая формулировка могла вызвать недовольство других блогеров.

«Да, это чуть триггернуло людей», — согласилась она. Блогерша также сочла, что Собчак намеренно назвала так выпуск, чтобы спровоцировать больше обсуждений среди своей аудитории. «Наверное, с ее стороны было супер так придумать», — заявила Мурашкина.

Ранее блогерша поделилась впечатлениями от интервью с Собчак. Мурашкина рассказала, что друзья предостерегали ее от беседы с телеведущей, однако она осталась довольна разговором.

Интервью Мурашкиной Собчак вышло на YouTube в марте. Собеседницы обсудили начало карьеры блогерши, ее работу в «Шоу Воли», отношения в семье и другие темы.

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      Маргарита Щигарева
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