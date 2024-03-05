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14:13, 5 марта 2024Интернет и СМИ

Гостья интервью Собчак раскрыла впечатления от съемок с ней

Блогерша Мурашкина заявила, что она понравилась Собчак, взявшей у нее интервью
Карина Мурашкина

Карина Мурашкина. Кадр: МУРАШКИНА / YouTube

Ведущая рубрики «Голый микрофон» в программе «Шоу Воли» на канале ТНТ, блогерша Карина Мурашкина, у которой взяла интервью журналистка Ксения Собчак, раскрыла впечатления от съемок с ней. Подробности она раскрыла в ролике, доступном на ее YouTube-канале.

«Я вообще в шоке. Мы так классно отсняли вообще. Меня все друзья зашугивали, что меня пришибут, *** (разнесут), [но нет]. Я ей реально понравилась», — описала гостья интервью Собчак свои впечатления от общения.

Сама Собчак в том же видео призналась, что ей было приятно познакомиться с семьей Мурашкиной. «Карина находится в своем таком жанре. И в этом жанре она мне очень понравилась», — заявила журналистка.

Ранее Мурашкина сравнила Павла Волю и Ивана Урганта. Она назвала телеведущих разными людьми. Блогерша также подчеркнула, что позитивно оценивает проект «Шоу Воли», в котором работает.

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