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09:08, 26 августа 2024Интернет и СМИ

Порноактриса рассказала о неловкой ситуации на первой в карьере съемке

Фото: Volodymyr Tverdokhlib / Shutterstock / Fotodom

Американская порноактриса Мелисса Стрэттон рассказала, что на первой в ее карьере съемке в фильме для взрослых с ней произошла неловкая ситуация. Историей она поделилась в подкасте Inside OnlyFans, ролик вышел на YouTube.

«Мой самый постыдный момент за всю карьеру произошел во время съемок моей первой сцены в порно», — призналась Стрэттон.

По словам порнозвезды, во время полового акта ее партнер по съемке случайно вытащил из нее половым членом противозачаточное кольцо. «Он снимает кольцо с себя и спрашивает: "А что это такое"?» — вспомнила гостья подкаста.

Стрэттон отметила, что ей стало очень стыдно и она тут же принялась извиняться, однако присутствующие на площадке люди лишь посмеялись и не придали инциденту большого значения. Впоследствии этот момент вырезали из порнофильма.

Ранее о неловкой ситуации во время съемок рассказала порнозвезда Тру Кейт. Она призналась, что однажды во время создания фильма для взрослых уснула от усталости.

ЖЗЛ
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      Олег Давыдов
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