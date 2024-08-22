Порнозвезда рассказала о неловкой ситуации во время съемок

Порнозвезда Тру Кейт рассказала о неловкой ситуации во время съемок. Подробностями она поделилась в подкасте Pillow Talk, доступном на YouTube.

Порноактриса вспомнила, как отдыхала с коллегами в Мексике. Однажды, по ее словам, после продолжительного вечера они с коллегами вернулись в дом, где решили снять порнофильм. «Мы были очень измотаны и начали снимать где-то в три часа ночи», — отметила она.

Через час после начала съемки, как рассказала Кейт, она устала и захотела спать. «И я уснула прямо во время съемок», — призналась она. В итоге монтажерам ролика пришлось вырезать сцену, в которой порноактриса запечатлена спящей. «Это уничтожило бы мое эго», — пошутил в ответ на рассказ модели ведущий подкаста Райан Паунэлл.

Ранее американская порноактриса Вайолет Майерс опровергла популярный стереотип о видео для взрослых, согласно которому для съемок в откровенных роликах не требуется актерское мастерство. Она также отметила, что во время работы ей приходится изучать большие сценарии и заниматься другими вещами, которые предполагает съемка в фильме.