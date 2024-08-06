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20:48, 5 августа 2024Интернет и СМИ

Порноактриса опровергла популярный стереотип о видео для взрослых

Фото: Unsplash

Американская порноактриса Вайолет Майерс опровергла популярный стереотип о видео для взрослых, согласно которому для съемок в откровенных роликах не требуется актерское мастерство. На эту тему она высказалась в подкасте Holly Randall Unfiltered, выпуск доступен на YouTube.

Майерс заявила, что ранее подписала со знаменитой порностудией Vixen эксклюзивный контракт, который действовал один год. «Съемки у Vixen научили меня терпению и актерскому мастерству. Раньше я думала, что работа порнозвезды — это когда ты просто приходишь на площадку, занимаешься сексом и уходишь. Но это не так», — заверила гостья подкаста.

Она также отметила, что во время работы с Vixen ей приходилось изучать большие сценарии и заниматься другими вещами, которые предполагает съемка в фильме.

Ранее Майерс развеяла другой распространенный миф об индустрии порно. Она заявила, что, вопреки популярному стереотипу, в сфере контента для взрослых не проводят кастинги.

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      Олег Давыдов
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