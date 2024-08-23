Посол Украины заявил о надежде на увеличение помощи Киеву со стороны ЕС

Представитель Украины при ЕС: Киев рассчитывает на увеличение помощи от ЕС

Представитель Украины при Евросоюзе Всеволод Ченцов заявил о надеждах Киева на увеличение помощи после вступления в должность нового руководства организации. Об этом он заявил в разговоре с Euractiv.

«Переизбрание [президента Европейской комиссии] Урсулы фон дер Ляйен и [президента Европейского парламента] Роберты Метсолы особенно обнадеживает, поскольку обе они неизменно уделяют приоритетное внимание поддержке Украины», — заявил Ченцов.

По его словам, следующие пять лет будут решающими для Европейского союза как глобального игрока, а Киев рассчитывает на расширение участия ЕС в поддержке Украины.

Ранее стало известно, что около 60 тысяч украинских военных с 2022 года прошли подготовку по военной помощи в рамках миссии Евросоюза (EUMAM). Euractiv добавляет, что с момента начала конфликта общая помощь ЕС Украине превысила 39 миллиардов евро.