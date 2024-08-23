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12:33, 23 августа 2024Бывший СССР

В Европе назвали число прошедших подготовку на Западе украинских военных

Euractiv: подготовку в ЕС прошли около 60 тысяч украинских военных

Фото: Ritzau Scanpix / Bo Amstrup / Reuters

Около 60 тысяч украинских военных с 2022 года прошли подготовку по военной помощи в рамках миссии Евросоюза (EUMAM), пишет издание Euractiv.

«По официальным украинским оценкам, около 60 000 украинских солдат прошли подготовку в рамках миссии ЕС по оказанию военной помощи (EUMAM)», — отмечает издание.

Euractiv добавляет, что с момента начала конфликта общая помощь ЕС Украине превысила 39 миллиардов евро, которая сейчас, однако, блокируется решением Венгрии.

В начале августа Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщил, что подготовку в Великобритании прошли 20 тысяч военнослужащих украинской армии.

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      Валентин Карант
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