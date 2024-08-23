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13:52, 23 августа 2024Россия

Появились новые данные о доверии россиян Путину

ВЦИОМ: более 78 % россиян заявили о доверии Путину

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Более 78 процентов россиян доверяют президенту России Владимиру Путину. Обновленные рейтинги президента опубликовал Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИМО) на сайте.

О доверии главе государства высказались 78,2 процента опрошенных. Об одобрении деятельности президента высказались 73,6 процента респондентов.

В опросе участвовали 1600 совершеннолетних россиян.

По данным на 16 августа, деятельность Путина положительно оценили 80,8 процента жителей России. Уровень доверия Путину составлял 77,1 процента.

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      Алан Босиков
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