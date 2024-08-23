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14:23, 23 августа 2024Силовые структуры

Правозащитник рассказал об условиях содержания заключенных в ИК-19 под Волгоградом

Правозащитник Чередник назвал приемлемыми условия содержания в ИК-19

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Председатель ОНК Волгоградской области Вадим Чередник рассказал об условиях содержания в ИК-19, где в пятницу, 23 августа, заключенные захватили в заложники сотрудников ФСИН. В беседе с Daily Storm он заявил, что ничего не предвещало бунта.

«Я не раз бывал в ИК-19. Условия содержания там приемлемые. Никаких жалоб не поступало. Тем более от лиц [нападавших], о которых идет речь», — сообщил правозащитник.

По его словам, в данной колонии не содержатся особо опасные преступники. Чередник также отметил, что сотрудники ФСИН регулярно проводят работу по выявлению и ликвидации преступных ячеек внутри учреждения. «И при посещениях колонии это [признаки экстремизма или пропаганды ИГ] это не бросалось в глаза», — добавил он.

В заключение правозащитник отметил, что в ИК-19, как и в целом по стране, существует проблема нехватки сотрудников. «Точные цифры не могу назвать, но скажу так: кадровый голод бешеный», — добавил председатель ОНК Волгоградской области.

Днем в пятницу, 23 августа, в исправительной колонии №19 в городе Суровикино Волгоградской области произошел бунт. Заключенные взяли в заложники сотрудников ФСИН. Это произошло во время заседания дисциплинарной комиссии. По предварительным данным, напавшие могут принадлежать к «Исламскому государству» (организация признана террористической и запрещена в России).

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