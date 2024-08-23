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13:50, 23 августа 2024Силовые структуры

Захватившие колонию под Волгоградом выдвинули требования

Mash: захватившие колонию в Волгоградской области потребовали вертолет и $ 2 млн

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Заключенные, захватившие колонию в Волгоградской области, выдвинули требования — вертолет и два миллиона долларов, утверждает Telegram-канал Mash.

Сообщается, что захватчики требуют посадить вертолет на территорию колониии, а требуемые ими деньги уже должны быть на борту. В случае преследования вертолета они якобы угрожат расправиться с заложниками, поясняет Shot.

Днем 23 августа в исправительной колонии №19 в городе Суровикино Волгоградской области взяли в заложники нескольких человек. Это произошло во время заседания дисциплинарной комиссии. По предварительным данным, напавшие заявили о своей принадлежности к «Исламскому государству» (организация признана террористической и запрещена в России).

По разным данным, жертвами нападения стали от одного до трех сотрудников колонии.

Спецназ готовится к штурму колонии. «В настоящее время проводятся мероприятия по освобождению заложников», — заявили в УФСИН России по региону.

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      Антон Похиляк
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