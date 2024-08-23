Раскрыты детали о захваченной заключенными российской колонии

Захваченная волгоградская ИК-19 считалась одной из лучших колоний

Волгоградская исправительная колония №19 (ИК-19) в Суровикино — мужская исправительная колония строгого режима. Об этом сообщает «Фонтанка.ру» в своем Telegram-канале.

Начальник колонии — полковник внутренней службы Андрей Девятов. В апреле 2024 года его экс-заместитель был осужден за взятку от заключенных. Кроме того, в 2021 года еще один заместитель начальника этого исправительного учреждения Николай Борисевич был задержан по обвинению в получении денег за отсутствие на рабочем месте от младшего инспектора.

По данным Telegram-канала Shot, захваченная ИК-19 считалась одной из лучших по условиям содержания заключенных и распорядку дня. Последняя проверка колонии проходила в мае. Ее сотрудники регулярно проводили профилактические работы по выявлению радикальных группировок среди заключенных. Отмечается, что никаких жалоб на нее не поступало.

По информации Telegram-канал Baza, накануне ЧП сотрудники ИК-19 получили повышения в званиях, были награждены ведомственными наградами и другими знаками отличия.

Ранее сообщалось, что бунт в исправительной колонии №19 в городе Суровикино произошел днем в пятницу, 23 августа. Заключенные потребовали два миллиона долларов и вертолет.