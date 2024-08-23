Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:52, 23 августа 2024Силовые структуры

Бывшие руководители захваченной под Волгоградом колонии попадались на взятках

В захваченной ИК-19 двое замначальников были уличены во взятках
Начало событий в новости Раскрыты детали о захваченной заключенными российской колонии

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Бывшие руководители колонии №19 в Суровикине Волгоградской области были уличены в коррупции. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, за последние три года за взятки были задержаны два замначальника ИК-19. В 2021 году попался начальник отдела охраны Николай Борисевич, который получил деньги от младшего инспектора за отсутствие на рабочем месте. Платежи от 10 до 17 тысяч рублей были регулярными.

Весной этого года суд вынес обвинительный приговор в виде семи лет заключения бывшему замначальника колонии Григорию Беленкову, который через посредника получил 320 тысяч рублей от четырех заключенных взамен на поощрения.

ИК-19 — мужская исправительная колония строгого режима. До захвата заложников ее возглавлял полковник внутренней службы Андрей Девятов. Он сейчас в реанимации с тяжелыми ранениями.

Колония считалась одной из лучших по условиям содержания заключенных и распорядку дня. Последняя проверка колонии проходила в мае. Ее сотрудники регулярно проводили профилактические работы по выявлению радикальных группировок среди заключенных. Отмечается, что никаких жалоб на нее не поступало.

Днем 23 августа в исправительной колонии № 19 во время заседания дисциплинарной комиссии взяли в заложники нескольких человек. По предварительным данным, напавшие заявили о своей принадлежности к «Исламскому государству» (организация признана террористической и запрещена в России).

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      В волгоградской колонии произошел бунт, захвачены заложники. Заключенные требуют два миллиона долларов и вертолет

      В Белоруссии раскрыли число прибывших с 2022 украинцев

      Моди пригласил Зеленского в Индию

      В России спрогнозировали размер ключевой ставки ЦБ к концу следующего года

      Аферисты убедили россиянку продать жилье и сжечь документы

      Минобороны показало удар «Ланцетом» по бронетранспортеру и бойцам ВСУ в Курской области

      Глава евродипломатии признал Евросоюз частью конфликта на Украине

      Просящие автомат у силовиков за забором захватчики волгоградской ИК-19 попали на видео

      Гиена откусила руку семилетнему мальчику в зоопарке

      Стали известны подробности о предполагаемом главаре бунта в волгоградской колонии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше