Бывшие руководители захваченной под Волгоградом колонии попадались на взятках

В захваченной ИК-19 двое замначальников были уличены во взятках

Бывшие руководители колонии №19 в Суровикине Волгоградской области были уличены в коррупции. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, за последние три года за взятки были задержаны два замначальника ИК-19. В 2021 году попался начальник отдела охраны Николай Борисевич, который получил деньги от младшего инспектора за отсутствие на рабочем месте. Платежи от 10 до 17 тысяч рублей были регулярными.

Весной этого года суд вынес обвинительный приговор в виде семи лет заключения бывшему замначальника колонии Григорию Беленкову, который через посредника получил 320 тысяч рублей от четырех заключенных взамен на поощрения.

ИК-19 — мужская исправительная колония строгого режима. До захвата заложников ее возглавлял полковник внутренней службы Андрей Девятов. Он сейчас в реанимации с тяжелыми ранениями.

Колония считалась одной из лучших по условиям содержания заключенных и распорядку дня. Последняя проверка колонии проходила в мае. Ее сотрудники регулярно проводили профилактические работы по выявлению радикальных группировок среди заключенных. Отмечается, что никаких жалоб на нее не поступало.

Днем 23 августа в исправительной колонии № 19 во время заседания дисциплинарной комиссии взяли в заложники нескольких человек. По предварительным данным, напавшие заявили о своей принадлежности к «Исламскому государству» (организация признана террористической и запрещена в России).