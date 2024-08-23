Премьер Грузии заявил о создании однопартийного парламента в стране

Премьер Грузии Кобахидзе заявил о создании однопартийного парламента в стране

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе не исключил, что в случае аннулирования мандатов депутатам оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД), парламент после выборов 26 октября может стать однопартийным. Об этом пишет газета «Взгляд».

Кобахидзе отметил, что Грузия в этом плане может повторить опыт Молдавии.

«Парламент Молдовы практически однопартийный, однако все его приветствуют. То же самое произойдет и в Грузии», — сказал глава правительства, добавив, что «стандарты должны быть едиными для всех стран-кандидатов» в Европейский союз — Грузии, Молдавии, Украины.

Ранее Кобахидзе заявил, что власти Грузии планируют запретить партию бывшего президента страны Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» и другие оппозиционные объединения. Это может произойти после победы правящей партии на предстоящих выборах. «Это одна коллективная криминальная политическая сила, которая обязательно должна быть осуждена», — пояснил грузинский премьер. В частности, Кобахидзе обвинил отделившуюся от ЕНД партию «Лело» в рэкете бизнеса.