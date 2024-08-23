Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:32, 23 августа 2024Бывший СССР

Премьер Грузии заявил о создании однопартийного парламента в стране

Премьер Грузии Кобахидзе заявил о создании однопартийного парламента в стране
Ираклий Кобахидзе (в центре)

Ираклий Кобахидзе (в центре). Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе не исключил, что в случае аннулирования мандатов депутатам оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД), парламент после выборов 26 октября может стать однопартийным. Об этом пишет газета «Взгляд».

Кобахидзе отметил, что Грузия в этом плане может повторить опыт Молдавии.

«Парламент Молдовы практически однопартийный, однако все его приветствуют. То же самое произойдет и в Грузии», — сказал глава правительства, добавив, что «стандарты должны быть едиными для всех стран-кандидатов» в Европейский союз — Грузии, Молдавии, Украины.

Ранее Кобахидзе заявил, что власти Грузии планируют запретить партию бывшего президента страны Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» и другие оппозиционные объединения. Это может произойти после победы правящей партии на предстоящих выборах. «Это одна коллективная криминальная политическая сила, которая обязательно должна быть осуждена», — пояснил грузинский премьер. В частности, Кобахидзе обвинил отделившуюся от ЕНД партию «Лело» в рэкете бизнеса.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Яланская
      Обсудить
      Последние новости

      Захватившие колонию под Волгоградом выдвинули требования

      Дженнифер Лопес подала заявление на смену фамилии из-за развода с Беном Аффлеком

      Раскрыты детали о захваченной заключенными российской колонии

      После захвата колонии ФСИН России направила сотрудников в Волгоградскую область

      Минобороны отчиталось о поиске диверсантов ВСУ в курских лесах

      Лидер «Руки вверх!» задолжал за коммуналку

      Стали известны условия проживания выехавших из-под обстрелов в Курской области россиян

      Минобороны отчиталось об уничтожении сотен солдат ВСУ за сутки боев в Курской области

      Раскрыты потери ВСУ за все время ведения боев в Курской области

      Минобороны отчиталось о ситуации в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше