Премьер Грузии прокомментировал планы запрета партии Саакашвили

Премьер Грузии подтвердил планы запрета партии Саакашвили и других партий

Власти Грузии планируют запретить партию бывшего президента страны Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» (ЕНД) и другие оппозиционные объединения. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, передает ТАСС.

Кобахидзе прокомментировал заявление правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» о возможном запрете ЕНД после победы на предстоящих в октябре парламентских выборах. Он подтвердил планы запрета ЕНД и связанных с партией политических объединений.

«Это одна коллективная криминальная политическая сила, которая обязательно должна быть осуждена», — подчеркнул грузинский премьер. В частности, политик обвинил отделившуюся от ЕНД партию «Лело» в рэкете бизнеса.

20 августа «Грузинская мечта» заявила о планах признать ЕНД неконституционной партией после получения конституционного большинства на парламентских выборах. В правящей партии Грузии также заявили об иностранном вмешательстве.