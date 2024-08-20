Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:39, 20 августа 2024Бывший СССР

Правящая партия Грузии призвала запретить партию Саакашвили

«Грузинская мечта» заявила о намерениях запретить партию Саакашвили
Михаил Саакашвили

Михаил Саакашвили. Фото: Irakli Gedenidze / Pool / Reuters

Правящая партия Грузии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» заявила о намерениях запретить партию бывшего президента страны Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» (ЕНД). Соответствующее сообщение опубликовано на странице партии в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Грузинская мечта» заявила, что инициирует процесс признания ЕНД неконституционной партией после получения конституционного большинства на парламентских выборах. Решение затронет и партии, образовавшиеся в результате отделения от ЕНД или преобразования.

«Несмотря на то что с момента отстранения преступного режима от власти прошло 12 лет, привлечь его к ответственности до сих пор не удалось», — подчеркнули в партии. В «Грузинской мечте» также заявили об иностранном вмешательстве в расследование деятельности партии Саакашвили.

Ранее еще одна партия присоединилась к движению Саакашвили перед выборами. В состав ЕНД вошла оппозиционная политическая партия «Европейская Грузия».

Что думаешь? Оцени!
      Юрий Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Военные медики попали в засаду украинской ДРГ под Курском и вступили в бой. Что известно об их судьбе?

      Россиянин опоздал на рейс и тайком пробрался в багажный отсек самолета

      Раскрыт новый флагман Huawei

      СКР подтвердил возбуждение уголовного дела против блогера Поднебесного

      Суд рассмотрит продление ареста еще четверым соучастникам дела о теракте в «Крокусе»

      Невролог назвал повышающую тревожность диету

      В России ликвидируют десятки экологически опасных объектов

      В подконтрольном Киеву городе начали срочную эвакуацию органов власти

      Украинский дипломат обвинил Германию в «бухгалтерском мышлении»

      Российский город остался без света из-за аварии в семи котельных

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше