Правящая партия Грузии призвала запретить партию Саакашвили

«Грузинская мечта» заявила о намерениях запретить партию Саакашвили

Правящая партия Грузии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» заявила о намерениях запретить партию бывшего президента страны Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» (ЕНД). Соответствующее сообщение опубликовано на странице партии в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Грузинская мечта» заявила, что инициирует процесс признания ЕНД неконституционной партией после получения конституционного большинства на парламентских выборах. Решение затронет и партии, образовавшиеся в результате отделения от ЕНД или преобразования.

«Несмотря на то что с момента отстранения преступного режима от власти прошло 12 лет, привлечь его к ответственности до сих пор не удалось», — подчеркнули в партии. В «Грузинской мечте» также заявили об иностранном вмешательстве в расследование деятельности партии Саакашвили.

Ранее еще одна партия присоединилась к движению Саакашвили перед выборами. В состав ЕНД вошла оппозиционная политическая партия «Европейская Грузия».