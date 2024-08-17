В Грузии к движению Саакашвили присоединилась еще одна партия

Партия «Европейская Грузия» присоединилась к движению Саакашвили перед выборами

Оппозиционная политическая партия «Европейская Грузия» вошла в состав «Единого национального движения» (ЕНД) бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом рассказала председатель ЕНД Тина Бокучава, передает РИА Новости.

«Мы становимся еще сильнее, потому что еще одна прозападная, проевропейская партия "Европейская Грузия" и ее лидер Гиги Церетели перед выборами присоединяется к ЕНД. Он один из опытных политиков в грузинской политике», — сказала она.

До этого к движению Саакашвили присоединилась партия «Стратегия Агмашенебели» и несколько политиков с оппозиционными взглядами. Выборы в грузинский парламент пройдут 26 октября.

Ранее находящийся в грузинской тюрьме Михаил Саакашвили выразил надежду на свое освобождение. Об этом он рассказал после того, как узнал об обмене заключенными между Россией и странами Запада.