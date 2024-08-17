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18:40, 17 августа 2024Мир

У Саакашвили появилась надежда после обмена заключенными Россией и Западом

Саакашвили заявил о надежде на свободу после обмена заключенными РФ с Западом

Фото: Ираклий Геденидзе / POOL / ТАСС

Находящийся в грузинской тюрьме бывший президент республики Михаил Саакашвили получил надежду на свое освобождение после того, как узнал об обмене заключенными между Россией и странами Запада. Об этом со ссылкой на письмо политика в редакцию сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Саакашвили рассказал, что его переполнила радость, когда он узнал о выходе на свободу его друга Владимира Кара-Мурзы (внесен Минюстом в перечень иностранных агентов). Политик подчеркнул, что он, как и Кара-Мурза, был отравлен похитителями и, скорее всего, оба они будут страдать от полученных симптомов до конца жизни.

Экс-президент вновь назвал себя невиновным, а обвинения сфабрикованными. По его мнению, в тюрьме он остается по воле основателя партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили, так как тот считает его «инструментом западных интересов».

«Обмен заключенными 1 августа возродил мои надежды, что когда-нибудь настанет и мой черед вкусить свободу. Я живу надеждой, потому что без нее у меня ничего нет», — пишет Саакашвили.

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Политик выразил уверенность, что оппозиционная коалиция во главе с партией «Единое национальное движение» в преддверии октябрьских парламентских выборов опережает в опросах правящую «Грузинскую мечту», и ее победа может привести к серьезным переменам в стране. Также в своем письме он отметил, что считает президента Украины Владимира Зеленского одним их тех, кто работает над его освобождением.

Михаил Саакашвили возглавлял Грузию с 2004 по 2013 год. После поражения его партии он покинул страну. Новые власти возбудили в его отношении несколько уголовных дел и лишили гражданства.

Политик получил паспорт Украины и возглавлял администрацию Одессы. Позднее его лишили и гражданства Украины, но Зеленский в 2019 году, прийдя к власти, вернул ему паспорт. В 2021 году Саакашвили вернулся в Грузию и был задержан, а позднее судим и приговорен к шести годам лишения свободы. На прошлой неделе спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили допустил его помилование.

Обмен заключенными, о котором говорит Саакашвили, состоялся 1 августа. Россия передала 26 человек, в том числе граждан Германии и США, и российских оппозиционеров, а сама получила восемь человек. Среди них — бывший сотрудник ФСБ Вадим Красиков, осужденный за убийство, и сын депутата Госдумы от ЛДПР Роман Селезнев.

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      Платон Щукин
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