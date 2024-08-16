Байден встретился с Кара-Мурзой и его семьей в Белом доме

Президент США Джо Байден встретился с Владимиром Кара-Мурзой (признан иноагентом) и его семьей в Белом доме. Об этом американский лидер сообщил в социальной сети Х (бывший Твиттер).

«Сегодня я поприветствовал Владимира Кара-Мурзу и его близких в Белом доме, чтобы отметить его возвращение в США. Владимир провел два с половиной года заключения в России, но сейчас вся семья снова в полном составе», — отмечается в публикации.

2 августа Белый дом опубликовал кадры разговора президента Джо Байдена с освобожденным в рамках масштабного обмена заключенными Владимиром Кара-Мурзой и другими участниками процесса, пока они летели в самолете в США.

1 августа в Анкаре состоялся масштабный обмен заключенными между Россией, США и несколькими европейскими странами. Переговоры проходили тайно в течение нескольких месяцев.