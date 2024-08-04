«Чуть в обморок не упал». Возвращенный по обмену россиянин рассказал о встрече с Путиным и об условиях в тюрьме США

Возвращенный по обмену Селезнев: чуть в обморок не упал от рукопожатия Путина

Один из вернувшихся по обмену россиян Роман Селезнев поделился впечатлениями от встречи в аэропорту с президентом России Владимиром Путиным.

По его словам, он перекинулся парой слов с российским лидером в здании аэропорта.

Когда прилетели, Владимир Владимирович лично пожал мне руку. Я чуть в обморок не упал Роман Селезнев вернувшийся по обмену россиянин

При этом Селезнев не стал уточнять, что именно сказал ему Путин. «Там нет ничего секретного. Но разговаривая с ним, я ощутил просто человеческие эмоции», — рассказал он, добавив, что «никогда не думал, что такой высокопоставленный чиновник может быть еще и человеком».

Селезнева несколько раз чуть не лишили жизни

Селезнев также рассказал об условиях в американской тюрьме, где, по его словам, с ним очень плохо обращались.

За 10 лет россиянин сменил несколько таких учреждений. Его сажали в карцер, а также пару раз чуть не лишили жизни. Селезнев должен был отмечаться каждые два часа, поэтому его будили и включали свет круглые сутки.

Всегда боюсь проснуться и быть опять в камере Роман Селезнев вернувшийся по обмену россиянин

Захарова призвала США ввести санкции против своей тюрьмы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в субботу, 3 августа, опубликовала рассказ Селезнева, сопроводив его словами о том, что россиянина «буквально вытащили с того света».

Она отметила, что не раз заявляла о проблемах в тюремной системе США.

Но ведь именно Вашингтон несколько десятилетий поучает жизни абсолютно всех: доклады о правах человека в мире, заявления и санкции. Может, один раз Белый дом применит санкционный пакет к одной из американских тюрем? Мария Захарова официальный представитель МИД России

В результате обмена на родину вернулись восемь россиян

Масштабный обмен заключенными между Россией и странами Запада состоялся в аэропорту Анкары (Турция) в четверг, 1 августа.

В ФСБ сообщали, что восемь граждан России были возвращены на родину в результате сделки. Среди них находившийся в заключении в США бизнесмен Владислав Клюшин и разведчик Вадим Красиков, который отбывал пожизненный срок в Германии.

Президент России Владимир Путин пообещал представить к наградам россиян, возвращенных в результате обмена, а также встретиться с ними вновь и «поговорить о будущем».