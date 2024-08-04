Один из вернувшихся по обмену россиян Роман Селезнев поделился впечатлениями от встречи в аэропорту с президентом России Владимиром Путиным.
По его словам, он перекинулся парой слов с российским лидером в здании аэропорта.
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При этом Селезнев не стал уточнять, что именно сказал ему Путин. «Там нет ничего секретного. Но разговаривая с ним, я ощутил просто человеческие эмоции», — рассказал он, добавив, что «никогда не думал, что такой высокопоставленный чиновник может быть еще и человеком».
Селезнева несколько раз чуть не лишили жизни
Селезнев также рассказал об условиях в американской тюрьме, где, по его словам, с ним очень плохо обращались.
За 10 лет россиянин сменил несколько таких учреждений. Его сажали в карцер, а также пару раз чуть не лишили жизни. Селезнев должен был отмечаться каждые два часа, поэтому его будили и включали свет круглые сутки.
Всегда боюсь проснуться и быть опять в камере
Захарова призвала США ввести санкции против своей тюрьмы
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в субботу, 3 августа, опубликовала рассказ Селезнева, сопроводив его словами о том, что россиянина «буквально вытащили с того света».
Она отметила, что не раз заявляла о проблемах в тюремной системе США.
Но ведь именно Вашингтон несколько десятилетий поучает жизни абсолютно всех: доклады о правах человека в мире, заявления и санкции. Может, один раз Белый дом применит санкционный пакет к одной из американских тюрем?
В результате обмена на родину вернулись восемь россиян
Масштабный обмен заключенными между Россией и странами Запада состоялся в аэропорту Анкары (Турция) в четверг, 1 августа.
В ФСБ сообщали, что восемь граждан России были возвращены на родину в результате сделки. Среди них находившийся в заключении в США бизнесмен Владислав Клюшин и разведчик Вадим Красиков, который отбывал пожизненный срок в Германии.
Президент России Владимир Путин пообещал представить к наградам россиян, возвращенных в результате обмена, а также встретиться с ними вновь и «поговорить о будущем».